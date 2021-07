Edvaldo quer saber se CGE investigou parada de ônibus de R$400 mil

O deputado Edvaldo Magalhães retomou nesta terça-feira (13) o debate acerca da parada de ônibus de R$400 mil que o governo vem implantando em algumas escolas do Acre.

Ele apresentou aos colegas imagens da escola rural padrão construída no Acre. Uma delas, localizada no ramal do Vinte, em Mâncio Lima, custou R$215 mil.

Usando imagem de outra escola que tem a parada de ônibus em sua frente, Edvaldo lembrou o custo da obra.

“A prioridade deveria ser no ambiente escolar”, disse. “Mostro por A mais B que isso vai de encontro a qualquer legalidade, de qualquer princípio de economicidade e da qualidade do investimento”, disse, apresentando requerimento de informação sobre a cópia do relatório da Controladoria Geral do Estado -se consta ou não as paradas de ônibus.