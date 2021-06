PRF apreende 8 mil maços de cigarro persguição a contrabandista em Rio Branco

Na manhã deste Domingo (6), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 8.000 maços de cigarros estrangeiros contrabandeados para o país que iam ser entregues em Rio Branco no Acre.

O contrabando era transportado em um veículo de passeio que foi avistado em manobras bruscas e em alta velocidade na BR 364, na altura da rotatória da corrente, e despertou a atenção da equipe da PRF que patrulhava o local. Os policiais fizeram uma tentativa de abordagem ao veículo ainda na rodovia, mas o condutor percebendo a aproximação da viatura policial iniciou fuga para dentro dos bairros do Santo Afonso e da Rosa Linda, que ladeiam a BR.

Durante o acompanhamento, a PRF solicitou auxílio à Polícia Militar do Acre (PMAC) para a interceptação do veículo e redução dos riscos de acidente de uma fuga. Percebendo não ser possível continuar a fuga e escapar com o contrabando, o condutor abandonou o veículo e fugiu a pé pelo bairro. Os policiais da PRF e da PMAC fizeram buscas no local atrás do contrabandista mas não logrou êxito.

Os maços de cigarros e o veículo utilizado no crime foram encaminhados para a Polícia Federal para os procedimentos legais.