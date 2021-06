O Gol segue líder de vendas no Acre, segundo levantamento do Motor 1.

Esse veículo da WV vendeu em maio 0,69% do total negociado no mês no Estado.

Seguem-se a picape L200 e o Strada, da Fiat.

O bom desempenho comercial do grupo Stellantis no mercado brasileiro ficou bem evidente nas vendas por estados em abril. A Fiat, por exemplo, assegurou a posição de honra em 19 territórios, 17 dos quais com a Strada – presente no topo em pelo menos um estado de cada uma das 5 regiões. Campeão geral no mês passado, o Argo foi o nº 1 no Amapá e em Minas Gerais, onde concentrou quase 55% de seus emplacamentos.

Em 3 desses estados (Maranhão, Rondônia e Minas Gerais), a marca italiana garantiu dobradinha. Estado mais forte nas chamadas vendas diretas, notadamente em negociações com locadoras, Minas também se destacou por concentrar quase 95% de todos os registros do Fiat Uno e quase 60% do Fiat Mobi, 2º automóvel mais vendido no mês passado.

Já a Jeep foi a nº 1 em 3 estados, incluindo uma dobradinha no Rio de Janeiro com o Renegade à frente do Compass. A marca ainda garantiu 2º e 3º lugares com seus 2 modelos no Rio Grande do Norte e em Sergipe. Voltando a falar do Compass, o SUV médio garantiu o topo entre paraibanos e catarinenses, além de assegurar presença no top 5 de outros 7 estados. No Distrito Federal e em Roraima, o VW Gol comandou as ações.