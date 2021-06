Em nova ação na Zona Rural do Município de Senador Guiomard, o Governo do Estado do Acre, por meio Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), juntamente com a Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa) e a comunidade estão realizando uma parceria para melhoramento do Programa de desenvolvimento Sustentável (PDS) Bonal.

O diretor de Desenvolvimento Regional do Deracre Tony da Rocha Roque, informa que o compromisso do estado com a atuação das suas instituições é a promoção do direito de ir e vir, mas também a expansão do agronegócio, garantindo o escoamento da produção do nosso Estado. Roque afirmou que inicialmente o compromisso é com o melhoramento de doze quilômetros de ramal.

“A atuação do Deracre há mais de dois anos tem sido por demais positiva, principalmente porque o órgão atua em várias frentes de serviços em quase cem por cento do municípios, retomando um trabalho que ficou ausente no campo por muito tempo, enfatizou o diretor.

O diretor destacou ainda que os ramais a serem trabalhados nessa parceria com a Sepa são: Ramal da Sede, 2 KM; Ramal do Retiro que serão 5 KM; Ramal Morada Nova que serão 5 km.