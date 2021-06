Acre é convidado a compor comitê consultivo do Projeto-Piloto Floresta+

Com experiência em políticas voltada aos serviços ambientais, que beneficiam quem produz com sustentabilidade e baixas emissões, o Estado do Acre foi convidado a integrar o comitê consultivo do Projeto-Piloto Floresta+, presidido pelo Ministério de Meio Ambiente (MMA).

Os membros que integram o comitê irão contribuir para recomendações, deliberações e acompanhamento das atividades voltadas para o desenvolvimento do projeto, de pagamento por serviços ambientais, com foco na conservação e recuperação da vegetação nativa da Amazônia Legal e o fortalecimento da estratégia nacional para Redução de Emissões Provenientes de Desmatamento e Degradação Florestal (REDD+).

O governo do Acre, por meio do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais (IMC), conduz a coordenação técnica do Sistema de Incentivos a Serviços Ambientais (Sisa), um moderno instrumento criado pelo Estado, que incentiva a conservação do meio ambiente, mediante o incentivo a serviços ambientais.

O presidente do IMC, Érico Barboza, indicou a chefe de Departamento de Regulação do IMC, Francisca Arara, que também preside o Comitê Regional para Parcerias dos Estados com os Povos Indígenas e outras Comunidades da Força-Tarefa dos Governadores sobre o Clima e Florestas (GCF), para compor o comitê consultivo do Floresta+.

“O Acre adquiriu expertise em salvaguardas socioambientais graças à implementação do Sistema de Serviços Ambientais (Sisa), composto por um conjunto de programas, subprogramas e projetos de serviços ambientais, especialmente os relacionados à redução de emissões de gases de efeito estufa por desmatamento e degradação florestal (REDD+)”, explica Érico Barboza.

O governador Gladson Cameli destaca que Francisca Arara contribuirá na facilitação junto à coordenação interinstitucional e no diálogo entre os integrantes do Comitê Consultivo Projeto Piloto Floresta+.

“A Francisca Arara estará compartilhando as experiências em serviços ambientais e REDD+ implementadas pelo Estado. Sua participação será de grande relevância, principalmente quanto à importância do diálogo e participação efetiva dos beneficiários, especialmente dos povos indígenas e pequenos produtores e da sociedade civil organizada”, explica.

“Quero externar meus sinceros agradecimentos ao governador Gladson Cameli, que tem se empenhado em garantir a execução de políticas públicas que beneficiam diretamente milhares de produtores, extrativistas e indígenas. É uma honra representar o Estado do Acre e compartilhar nossas experiências e projetos voltados para a conservação de nossas florestas e melhoria da qualidade de vida de quem vive nas comunidades”, comemora Francisca.

Sobre o Floresta+

São objetivos do programa Floresta+ a implementação de uma estratégia nacional de pagamentos por serviços ambientais (PSA) em florestas nativas, apoiar o mercado de serviços ambientais e estimular boas práticas ambientais também no setor privado, a fim de promover uma nova economia de conservação florestal.

A iniciativa irá valorizar quem cuida da “floresta em pé”, concedendo incentivos financeiros aos pequenos agricultores, povos indígenas e comunidades tradicionais, mediante iniciativas de conservação, redução do desmatamento e restauração ou recuperação florestal, contribuindo para melhoria de vida nas comunidades locais. O Floresta+ recebeu do Fundo Verde para o Clima (GCF, na sigla em inglês) mais de R$ 500 milhões para a implementação do projeto até 2026.