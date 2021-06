Olímpiada da Língua Portuguesa será lançada dia 8/6 no Acre

A Secretaria de de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) promove na terça, 8 de abril, a live de lançamento da Olimpíada de Língua Portuguesa (OLP) pelo canal do YouTube da SEE: YouTube.com/c/educacaotv.

O evento virtual contará com a presença da secretária de Estado de Educação, Socorro Neri, o presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação no Acre (Undime/Ac), e as articuladoras da Rede de Ancoragem que apoia a OLP aqui no Acre: Rosseline Muniz, coordenadora estadual da OLP e representante do Conselho Nacional dos Secretários de Educação (Consed), Izauníria Silva, representante da Undime/Ac e Aline Suelen, representante da Universidade Federal do Acre (Ufac).

Também haverá participação especial da equipe da escola Humberto Soares da Costa, de Rio Branco, que foi medalha de ouro na sexta edição, na categoria Documentário.

Segundo a coordenadora estadual da OLP, Rosseline Muniz, além de lançar o concurso aqui no estado, esse será o momento para que os professores e alunos que estão inscritos nesta edição tirem dúvidas e interajam com quem já passou pela experiência de ter participado da OLP.

Em todo o estado são 489 professores inscritos e mesmo com todas dificuldades geradas pela pandemia da Covid-19, 21 dos 22 municípios aderiram ao concurso.

Acre é destaque nacional

Ao longo das edições da OLP, o estado do Acre sempre se destacou nacionalmente, chegando às semifinais em diversas edições e campeão na categoria Poema.

Na última edição, a equipe da escola Humberto Soares, formada pelos alunos Eloís Eduardo dos Santos, Raele Brito e Thomaz Menezes e a pela professora Yanaiara Moura, entrou para a história do concurso conquistando a medalha de ouro na categoria Documentário com a produção Nordestinos no Acre.

A categoria foi a grande novidade da 6ª edição e diversos alunos por todo o Brasil estavam descobrindo como produzir o gênero com o recurso que eles tinham à mão: o aparelho o celular.

“É uma satisfação, um orgulho e um sentimento de gratidão porque a gente sabe o quanto foi difícil chegar até a última etapa e graças a Deus deu certo”, comemorou a professora na época.