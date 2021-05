Mailza Gomes a dona do carimbo da candidatura

A SENADORA Mailza Gomes (PP), é candidata a mais um mandato no Senado. Isso mostra ser ponto pacífico dentro do seu partido. É o que confirmam os principais dirigentes do PP, e a própria Mailza vem falando reiteradamente sobre sua candidatura, e tem acampado nos municípios do interior, numa espécie de pré-campanha eleitoral.

O que isso significa para o governador Gladson Cameli? Significa que, sendo ele candidato à reeleição pelo PP, não terá como rifar a senadora Mailza Gomes (PP), como a sua companheira de chapa para o Senado. E por motivos muito fortes: a senadora Mailza tem mandato, o apoio e carta branca da direção nacional, e é a presidente regional do PP. Ou seja: o carimbo de uma candidatura a senador pelo PP, na eleição do próximo ano, se encontra na sua mão. Ao não ser que, o governador Gladson Cameli saia candidato à reeleição por uma outra sigla; fora isso, ele não terá outra opção que não seja a de apoiar a senadora Mailza (PP) a mais um mandato.

Ela mostrou na eleição municipal da capital, que tem o controle partidário, ao fincar o pé e viabilizar a candidatura do Tião Bocalom (PP) à PMRB, que era vetada pelo Palácio Rio Branco. Outro cenário, só se ela não quiser ser candidata. Mas, esta hipótese, pelos rumos políticos, se encontra até aqui, fora de cogitação.

EQUAÇÃO DIFÍCIL

O SENADOR Márcio Bittar (MDB) está convicto que o governador Gladson vai apoiar a sua ex-esposa Márcia Bittar como candidata ao Senado. O Gladson, ficando no PP, como é que vai resolver esta equação complicada?

APOIOS DEFINIDOS

NÃO FALOU nada ainda sobre a eleição de 2022, mas até a dona Mariquinha da Sobral, sabe que, o prefeito Tião Bocalom apoiará o senador Sérgio Petecão (PSD) ao governo, e a Mailza Gomes (PP) para o Senado.

QUESTÃO DE LEALDADE

É, até uma questão de lealdade, o senador Petecão (PSD) foi um esteio na sua vitória para a PMRB, e a senadora Mailza Gomes (PP), na viabilização da sua candidatura.

MELHOR ESCOLHA

SUBSTITUIR o secretário de Saúde, Alysson Bestene, pela médica Paula Mariano, foi a melhor escolha que o Gladson poderia fazer, por ela estar entrosada na equipe.

TERÁ MERCADORIA NA PRATELEIRA?

ESTÁ acertado que, o Alysson Bestene será o articulador político do governo Gladson. Perguntas que cabem: Ele, será ouvido? Sua prateleira terá mercadoria ou estará vazia nas negociações políticas? Não tem almoço grátis.

CALCANHAR DE AQUILES

A ARTICULAÇÃO política sempre foi o calcanhar de Aquiles do governo do Gladson Cameli. Os que ocuparam o cargo, se queixam que ele não escuta ninguém.

QUERIDINHO PALACIANO

O PODEMOS se tornou o queridinho do Palácio Rio Branco. O grupo palaciano tem encaminhado filiações para engordar a sigla, hoje comandada pelo Ney Amorim, que está ficando obesa de tantas adesões.

A SER LEVADO A SÉRIO

“EMBORA ainda não possa ser considerada uma tendência, mas já preocupa a ponta da curva roxa (óbitos diários) sofrer uma nova inclinação para cima, dialogando com o aumento de óbitos nos últimos dias. Vamos se cuidar, gente”. A observação, que deve ser levada a sério, foi feita pelo deputado e médico infectologista, Jenilson Leite. E, some-se a isso o andar devagar da vacinação.

FAROESTE POLÍTICO

FOI UM TÍPICO crime de pistolagem a morte do ex-prefeito de Plácido de Castro, Gedeon Barros, o que chancela Rio Branco como uma das cidades mais violentas do país. E, que a política passou a ser perigosa.

RESPOSTA RÁPIDA

CABE á polícia dar uma resposta rápida na elucidação desta execução; para crime político não virar rotina, aqui, como ocorre em vários municípios do interior nordestino.

NA MIRA DA JUSTIÇA

ANOTEM: dois vereadores de Rio Branco estão com sérios problemas na justiça eleitoral, e não será surpresa; se cedo ou tarde, ambos vierem a perder os mandatos.

CAÇADOR DE ASSINATURAS

O deputado Roberto Duarte (MDB) não descansa na busca de uma oitava assinatura, para dar entrada na “CPI da Educação”. Mas, não espere que o deputado André da Farmácia (REPUBLICANOS), assine a petição inicial da CPI.

NÃO É DO CONFRONTO

O DEPUTADO André da Farmácia, nunca foi de entrar em bola dividida, como dar apoio a uma CPI, que acabou de ser enterrada com a colaboração do PT.

DNA DE LEGALIDADE

O vereador Emerson Jarude (MDB), entra pelo caminho errado, ao buscar achar ilegalidades nos atos praticados pela ex-prefeita Socorro Neri, na instalação da iluminação da cidade, a Led. O DNA da Neri é de legalidade.

DEIXOU SALDO

DESTE contrato, a ex-prefeita Socorro Neri deixou quase 11 milhões de reais em caixa.

PASSA PELA LEI

A CONVOCAÇÃO do cadastro de reserva da Polícia Civil é uma luta justa da categoria, mas se o governador Gladson atropelar a Lei de Responsabilidade Fiscal, contratando além do teto, responderá por crime de responsabilidade.

NÃO ADIANTA MENTIR

FOI MELHOR o Gladson falar a verdade, que só pode fazer a convocação em fevereiro de 2022, que mentir que vai baixar o ato convocatório este ano, e depois não cumprir.

ERROU NO TOM

MAS, NO TOCANTE à greve dos professores o governo erra no tom, ao não ter dado uma resposta às reivindicações da categoria, no início do movimento, deixando se estender, o que o desgasta na categoria.

NOMES POSTOS

OS NOMES postos até aqui como pré-candidatos ao Senado são, Sanderson Moura (PSOL), Vanda Milani (PROS), Mailza Gomes (PP), Alan Rick (DEM), Márcia Bittar (ainda define o partido), e poderemos a ter ainda neste jogo. O ex-senador Jorge Viana (PT). Façam suas apostas.

ACREDITANDO EM PAPAI NOEL

DIRIGENTES do PT ainda acreditam que, a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem (PT), deverá ser candidata a deputada federal. Melhor crer em Papai Noel, vai apoiar a candidatura do namorado Israel Milani (SD) a Federal.

SUMIU DO MAPA

QUEM ESPERAVA que, o empresário Normando Sales, fosse ser um destaque, referência, na gestão do Tião Bocalom, se enganou. Normando sumiu no anonimato.

FRASE MARCANTE

“O pára-quedas é o único meio de transporte que, quando enguiça, você chega mais depressa.” Jô Soares.