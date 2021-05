A guerra entre o grupo político da senadora Mailza Gomes, presidente do PROGRESSISTAS, contra o do senador Márcio Bittar (MDB), que quer que a candidata oficial ao Senado do governador Gladson Cameli seja sua ex-mulher, Márcia Bittar (REPUBLICANOS) está declarada.

Enquanto Bittar ameaça romper com o governo se Márcia não for ungida já que, segundo ele, é uma exigência do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), os dirigentes do PROGRESSISTA mandam artilharia pesada da Faixa de Gaza contra ele, reafirmando que Mailza Gomes não renuncia o território conquistado.

Márcio conseguiu convencer o presidente do MDB, Flaviano Melo a encampar sua luta, arrastou também outros partidos excluindo aliados importantes da bancada federal que apoiam a reeleição do governador Gladson Cameli.

O governador, que não é chegado a essas confusões, vai passando ao largo; tocando o governo como pode enquanto os aliados se engalfinham. Para Gladson, Mailza, Márcia, Vanda, Alan, Flaviano e Jéssica podem disputar o Senado. Ele não quer o problema no seu colo. Todo mundo é de maior e vacinado (se não foi, vai ser).

“Só serei candidato a presidente da república se estiver bem avaliado”. (ex-presidente Lula)

. Uma CPI que tem o senador Renan Calheiros como relator não pode ser séria; é um político podre.

. Ele e outros do Senado estão atolados em corrupção até a medula!

. O STF, o MPF e a PF que o digam!

. Lhe falta autoridade moral para apontar o dedo na cara do general Pazuello e chamar de mentiroso.

. Renan representa o que de pior a política brasileira já produziu.

. Bom, tem quem goste!

. A 3ª onda da Covid-19 já parece ser uma realidade a partir do que acontece em São Paulo.

. A pergunta de ontem em uma roda de jornalista era a seguinte:

. E se o governador resolver chutar a barraca toda e não só o pau!

. Jorge Viana é candidato ao Senado em uma dobradinha com Petecão não formalizada.

. Pro Jorge é muito bom; o eleitor vota Gladson-Jorge; Petecão-Jorge; Salomão-Jorge; Jenilson Leite-Jorge e Jamyl Asfury-Jorge.

. A briga dentro da base política do governo entre o grupo da senadora Mailza Gomes com o do senador Márcio Bittar (MDB), por conta da pré-candidatura de Márcia Bittar, está dando muito o que falar.

. A esquerda vai apostar todas as fichas no Petecão.

. Anote, homem!

. O sistema político brasileiro virou uma verdadeira esculhambação para não dizer algo pior.

. Um partido é do papai, outro da mãe, outro fica como meu irmão e o outro quem manda sou eu.

. Pêsames sinceros ao prefeito Bocalom pelo falecimento de sua esposa.

. Bom dia!