Mobilização em Xapuri busca garantir dignidade à pessoa idosa

A saúde e o bem-estar dos idosos são prioridades da Prefeitura de Xapuri, que disponibiliza locais adequados para que eles tenham acesso a tratamento humano e digno.

A Casa Lar São João do Guarani (Lar dos Vicentinos), por exemplo, é um espaço idealizado e organizado para atender ao público idoso, onde atualmente residem 04 idosos, todos homens, que além do direito à moradia usufruem de consultas semanais/quinzenais com médicos, fisioterapeutas e nutricionistas, alimentação de qualidade, acompanhamento socioeducativo e atendimentos de saúde diários (24 horas) com Técnicos em Enfermagem. A instituição é administrada pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMCTABES).

Com o intuito de aprimorar as políticas de atenção ao idoso no âmbito do município de Xapuri, o prefeito Bira Vasconcelos juntamente com a titular da SEMCTABES, Dayana Vasconcelos e equipe, recebeu na tarde de ontem, 20, em seu gabinete institucional, representantes do Conselho Estadual do Idoso (CEDI/AC), a saber: Adenir Neves, Maria de Nazaré e Marizete Barbosa (presidente); e do Departamento de Proteção Social Especial do Estado do Acre, senhora Ivanete Rodrigues.

Na oportunidade foram discutidas tratativas que viabilizem a regularização do Conselho Municipal do Idoso e do Regimento Interno da Casa Lar São João do Guarani. O prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos colocou a gestão municipal à inteira disposição do CEDI/AC para o fortalecimento das Políticas de Atenção do Idoso em Xapuri.