Educação do Estado dialoga com representantes de sindicatos e gestores escolares

A secretária de Estado de Educação, Cultura e Esportes, Socorro Neri, convidou na manhã desta quinta-feira, 20, representantes dos sindicatos ligados à educação e gestores escolares de cada regional para uma escuta, em que os profissionais levaram demandas de gestão em relação às condições de trabalho.

“Nós já identificamos as pautas que todos os sindicatos têm apresentado em nossos diálogos, inclusive algumas delas já estão bem adiantadas. Mas é sempre melhor ouvir quem, de fato, está vivenciando o problema que está sendo apontando. O diálogo está aberto e assim permanecerá”, destacou a secretária.

Após ouvir todos os profissionais, Neri enfatizou que vai olhar para os recursos humanos e financeiros para usá-los da melhor maneira: “A gente faz isso planejando e mapeando o que existe, para fazer nos próximos meses um plano de aplicação de recursos, de modo a garantir que eles sejam utilizados olhando para o que é mais urgente”.

Um dos assuntos abordados foi o ensino remoto, que ainda está em vigência devido à pandemia. A gestora relembrou do esforço e resposta rápida do governo para que as aulas passassem a ser desta forma, assegurando, assim, a saúde dos profissionais e alunos, sem que houvesse grandes prejuízos. “Estou plenamente alinhada com o desejo de vocês de que o ensino remoto, enquanto ele for necessidade, seja feito com mais qualidade. É preciso seguir avançando”, pontuou Socorro Neri.