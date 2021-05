Gladson vai ao Chandless em ação de saúde e energia solar

O governador Gladson Cameli participa do programa Saude Itinerante previsto para os dias 26 e 27 de maio no Parque Estadual do Chandless. Serão instalados painéis solares em 18 moradias da unidade.

A ação ocorre em parceria entre Secretarias de Saúde (Sesacre) e Meio Ambiente (Sema).

O Parque Estadual Chandless é uma área de proteção integral, criada em setembro de 2004. Possui 695.303 hectares, os quais representam cerca de 4% da área do Estado. Seu nome faz referência ao rio Chandless, que corta a unidade no sentido sudoeste nordeste e nasce no Peru.