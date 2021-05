Prefeito Sérgio Lopes prestigia Posse da nova prefeita de Cobija

O prefeito de Epitaciolândia Dr. Sérgio Lopes juntamente com a primeira dama Alliny Saldanha, participaram da solenidade de posse da nova prefeita de Cobija Pando Bolívia. Sra. Ana Lúcia Reis.

A Nova Alcaldeza que equivale ao cargo de prefeito aqui no Brasil, nasceu em Porvenir, na província de pando, mas é filha do brasileiro, José Constantino dos Reis Filho. Por isso, a dupla nacionalidade. Ana Lúcia traz a política na sua genética. O seu avô, José Cons-tantino dos Reis, era português.

Ana que é proprietária do hotel mais conhecido dos acreanos em Cobija, o Açaí, já foi representante da região no Congresso Nacional da Bolívia, por duas vezes, como deputada. E pela segunda vez vai cuidar dos destinos de Cobija.

“Só fato de ser brasileira e ter essa conexão com o Brasil vai nos ajudar bastante para intercambiar alguns tipos de conhecimentos e projetos que virão de lá para cá. O que nós queremos é aproveitar o desenvolvimento do Brasil em diferentes áreas como a produção sustentável do Acre”, avisou.

Sergio Lopes por sua vez, disse que está muito feliz por ter uma prefeita boliviana com raízes brasileiras.

“A reeleição da Ana Lucia Reis, nos deixa muito felizes, pois sabemos que pelo fato dela ter esse vínculo de brasilidade, vai facilitar ainda mais o estreitamento dos laços de amizades e parcerias entre as duas cidades.”

Sergio Lopes desejou sorte a nova gestora e se prontificou em buscar parcerias para soluções de problemas extra fronteiriços dentro das coletividades entre os povos brasileiros e bolivianos.