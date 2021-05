Governo inicia entrega da nova frota para Sefaz e Deracre nos municípios

Após receber vários veículos do governador do Acre, Gladson Cameli, em uma solenidade pública realizada na última quinta-feira, 28, em frente ao Palácio Rio Branco, o secretário da Fazenda, Rômulo Antônio de Oliveira Grandidier, o presidente do Deracre, Petrônio Aparecido Chaves Antunes, e o diretor de Desenvolvimento Regional do Deracre, Tony da Rocha Roque, saíram em comboio para entregá-los nas respectivas sucursais regionais.

Um dos veículos foi entregue ao gestor João Pereira de Lima na Regional do Deracre de Sena Madureira, e servirá de suporte para o atendimento das atividades de campo, como, por exemplo, na manutenção do Ramal Mário Lobão onde está sendo realizada uma operação tapa-buracos.

Depois da cerimônia, o presidente Petrônio Antunes convidou o secretário Rômulo Gradidie para juntos irem a uma frente de trabalho do Deracre no Ramal Mário Lobão, onde declarou que “essa viatura vai dar a vantagem de locomoção dos nossos fiscais da equipe do Deracre para estar acompanhando de mais perto as obras que estão acontecendo”.

Por sua vez, o titular da Fazenda declarou que sua Secretaria tem trabalhado com os outros órgãos por meio de parceria e união. “Nós estamos garantindo para o Deracre os recursos necessários para que sejam feitos os trabalhos do Governo do Estado, via Deracre, com o Presidente Petrônio Antunes que está fazendo um belíssimo trabalho”.

Por ter que retornar a Rio Branco, Petrônio Antunes delegou ao diretor de Desenvolvimento Regional, Tony Rocha Roque, a continuidade dos trabalhos de entrega dos veículos.

Foi entregue uma caminhonete na Regional de Feijó, para a gerente Regional Cláudia Araújo Leite, que deverá empregá-la nas ações que acontecem no Ramal Joaquim Souza.

Outras duas caminhonetes foram entregues na Regional do Município de Cruzeiro do Sul ao gestor Luciano Oliveira.

Segundo o presidente, ao obter os novos veículos, a intenção do Deracre é auxiliar nas obras dos ramais e também nos serviços administrativos da Regional de Cruzeiro do Sul.