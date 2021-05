O governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA) e o senador Sérgio Petecão (PSD) podem se unir em 2022. É o que avalia a liderança do PT se o ex-governador Jorge Viana aparecer bem nas pesquisas eleitorais que o partido fará a partir do 2º semestre. Para o PT, Gladson continua sendo favorito em função da estrutura que sustenta a sua reeleição, apesar da perda de apoio político.

Petistas ouvidos pela COLUNA entendem que há espaço para um acordo entre Gladson e Petecão passando pela sucessão estadual de 2026, quando terminaria um eventual 2º mandato de Gladson Cameli.

O PT descarta Gladson se afastar do governo para concorrer ao Senado (ficaria até 2030), em função da crise com o vice-governador major Rocha (PSL). “O Gladson não tem saída, a não ser disputar a reeleição”, diz.

Sobre Jorge Viana, o PT garante que seu nome está posto para governador e senador. “As pesquisas vão nortear a disputa”, explica.

Na contramão da avaliação petistas, o senador Sérgio Petecão tem reafirmado sua pré-candidatura ao governo e nada o fará desistir. Principalmente quando a crise e o rompimento com o Palácio Rio Branco se acentuam ainda mais. Só o tempo dirá.

“Se os brasileiros fossem dinossauros, votariam no meteoro”. (Frase para-choque de caminhão)

. Senado é a cereja do bolo da próxima eleição;

. Além do maior salário do país, vantagens e regalias para toda a família é um grande atrativo.

. Isto, sem falar na imunidade parlamentar até 2030!

. Porém, há homens públicos que não pensam nisso, pensam na possibilidade de ajudar o Brasil a sair do buraco em que se meteu.

. O problema é que quem enfiou o país nesse buraco foi exatamente os políticos que estão aí.

. A secretária Eliane Sinhasique tem todo o direito de deixar o MDB; os argumentos é que foram atravessados,

. O MDB teve candidato a prefeito e ela fez outra opção, portanto, sua motivação é exatamente o que o MDB pensa dela, é simétrico.

. Aos trancos e barrancos o secretário Frank Lima vai tocando bem a vacinação do povo, seu problema não é esse.

. O eleitor não deveria votar em nenhum político processado na justiça eleitoral; as denúncias geralmente são verdadeiras, e como são!

. Prefeitos e gestores públicos com inquéritos abertos sobre corrupção também deveriam ser proibidos de concorrer pelos partidos e pela Justiça Eleitoral.

. Mas, e a presunção da inocência?

. E a roubalheira do dinheiro público destinados ao bem da população que foi desviado.

. O professor de história, advogado criminalista e graduado em filosofia, fundador da Escola de Atenas, Sanderson Moura, é um excelente nome na disputa para o Senado em 2022.

. Um nome limpo, sem vícios, que faz da palavra (e não do dinheiro) o seu argumento.

. O presidente JB é louco para continuar no cargo através de um golpe, atolaria o país na merda, depois sairia escorraçado como aconteceu com todos os ditadores do mundo.

. Algumas pessoas angustiadas acreditam que uma ditadura militar é a solução para suas angústias;

. Como se fosse possível em um passe mágico resolver todos os problemas; muito pelo contrário, eles se agravariam, mas eles não sabem disso.

. “Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem”, disse Jesus pendurado na cruz do Gólgota.