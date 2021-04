Governo tem dez dias para esclarecer ao STF lockdown no Acre

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que 7 Estados, entre eles o Acre, forneçam informações sobre medidas restritivas adotadas para conter o coronavírus. O prazo é de 10 dias.

Além do Acre, os Estados incluídos são os seguintes: Amapá, Bahia, Rio Grande do Sul, São Paulo, Sergipe, Piauí. O processo é uma ação direta de inconstitucionalidade movida pelo PTB.

Depois de fornecidas as informações, a Advocacia Geral da União e a Procuradoria Geral da República terão 5 dias para se manifestar.

A ADI do PTB foi registrada em 5 de abril. Pede uma liminar (decisão provisória tomada com urgência) contra decretos estaduais de lockdown e toque de recolher. Segundo o partido, essas providências violam direitos de ir e vir, trabalho e reunião. (Com Poder360)