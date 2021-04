Cruzeiro do Sul intensifica serviços de drenagem e instalação de bueiros

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da secretaria municipal de obras, vem intensificando os serviços de drenagens, com recuperação e instalação de bueiros, além de meio fios, para evitar maiores danos a infraestrutura do município. Nos primeiros 100 dias de gestão do prefeito Zequinha Lima e do vice Henrique Afonso já foram construídos mais de 100 metros de bueiros e mais de 200 metros de meio fio.

Nesta semana uma equipe especifica de recuperação de drenagens está atuando na Avenida Boulevard Thaumaturgo realizando um reparo subterrâneo na bueira que apresenta problemas técnicos e que poderia ocasionar desmoronamento e até acidente em uma das principais avenidas da cidade. Além desta obra, já foram realizados os serviços de implantação de bueiros na Rua Pernambuco, no Telégrafo, na Avenida Coronel Mâncio Lima, na Rua do Breu e uma tubulação na Avenida Yaco.

No verão as equipes que atuam nos serviços serão ampliadas para levar as ações a outros pontos que precisam ser recuperados na cidade. De acordo com o secretário municipal de obras, Josinaldo Batista, o serviço de drenagem é considerado um dos mais importantes na área, pois proporciona a evasão de águas, mantendo as vias em bom estado. O secretário enfatizou que o prefeito Zequinha Lima tem dado todo o suporte necessário para a realização das ações.

“Este serviço de drenagem não é barato e também difícil de fazer, mais é extremamente necessário para a boa qualidade dos serviços de rua. Já realizamos mais de 100 metros de rede de bueiros no inverno. Nosso prefeito vem dando todo o suporte que precisamos para não parar os serviços. Hoje atuamos com uma equipe mais iremos ter mais equipes nesse serviço com a chegada do verão”, disse Josinaldo.

Zequinha Lima, prefeito de Cruzeiro do Sul disse que os serviços de drenagens muitas vezes passam despercebidos por serem escondidos mais que são fundamentais no desenvolvimento da cidade.

“Nossa cidade tem um relevo diferenciado e isso ocasiona pontos de alagações há alguns anos. Porém nossa gestão está voltada para a construção e reconstrução de bueiros que venham melhorar a evasão de nossas águas. Mas chamo a atenção para nossa população, peço a colaboração de todos, para que destinem os lixos no local correto, pois acabamos sempre encontrando muitos entulhos, obstruindo as bueiras, o que provoca também as alagações”, enfatizou o prefeito.