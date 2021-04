Rio Branco lança edital para contratar 15 médicos para atenção básica em saúde

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), lançou um edital nesta sexta-feira, 9, para contratação imediata de médicos que atuarão na atenção básica do município. O processo seletivo ocorre pela análise de currículo e títulos.

O processo seletivo simplificado oferece 5 vagas para médico clínico geral, 5 para pediatra, 2 vagas para ginecologista e 3 para médico especialista em saúde da família.

As inscrições serão realizadas via internet, no site da Prefeitura de Rio Branco, a partir da próxima semana.

O salário base para clínico geral é de R$ 1.865,16, com gratificação de R$ 5.300,00 e carga horária de 40h semanais. Para os demais cargos, a remuneração é R$ 2.424,71 de salário base, e R$ 4.500,00 de gratificação, com 20h semanais.

A contratação terá vigência de seis meses, contados a partir da homologação do resultado final, podendo ser renovado por igual período, e podendo ser rescindido de pleno direito, antes desse prazo, mediante simples comunicação escrita com antecedência mínima de 30 (trinta) dias úteis, devidamente fundamentado, a interesse da administração.