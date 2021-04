Estado assume campanha e anuncia mutirão de vacinação contra Covid-19 nos municípios do Acre   

Em nota, a coordenadora do Plano Nacional de Imunização do Acre, Renata Quilles, faz neste domingo (11) um balanço da distribuição das doses da vacina contra Covid-19 recebidas pelo Governo do Estado, destaca a dificuldade característica de cada região e diz que nos próximos dias a Sesacre junto com as Forças de Segurança e Salvamento e Forças Armadas estarão realizando mutirões de vacinação nos municípios, uma novidade nas ações para acelerar a aplicação dos imunizante na população.

Leia:

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre diante dos questionamentos a cerca dos estoques de vacina esclarece que:

A Central Estadual já distribuiu aos municípios 110.687 doses para a realização da 1ª dose e 53.773 doses para a 2ª dose, assim totalizando 164.760 doses em posse dos municípios.

A equipe técnica do Plano Nacional de Imunização (PNI), vem realizando monitoramentos nos municípios onde foi detectado que além das dificuldades de deslocamento para vacinação dos ribeirinhos e indígenas, existem um número expressivo de fichas a serem digitadas nos sistemas.

Todas as orientações tem sido realizadas com o objetivo de acelerar a vacinação. A partir da próxima semana a Sesacre junto com as Forças de Segurança e Salvamento e Forças Armadas estarão realizando mutirões de vacinação nos municípios.

A Campanha de Vacinação contra Covid-19 tem sido um desafio extremo e que alguns municípios possuem barreiras naturais diferente da realidade de outros. As doses dos indígenas só se pode utilizar com a autorização do Ministério da Saúde, e que o estoque que encontra-se em posse do Estado hoje é referente as doses que não foram autorizadas para empréstimo.

Renata Quilles

Coordenadora do Plano Nacional de Imunização (PNI)