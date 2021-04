Em nova entrega de equipamentos agroindustriais, Gladson confirma ampliação dos investimentos na produção rural

Assentamento Nova Promissão, em Capixaba, foi fortalecido no final da tarde desta sexta-feira, 9, quando o governador Gladson Cameli realizou a entrega de equipamentos de uma agroindústria para beneficiamento dos produtos agroflorestais da região.

É a sexta entrega do tipo para fortalecimento de famílias que vivem da agricultura familiar durante a gestão de Gladson Cameli. O investimento de R$ 144 mil do governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Sema), veio da parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), por intermédio do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre (PDSA II).

Entre os equipamentos recebidos estão uma câmara fria, freezer horizontal, despolpadora, motobomba de água, cultivador motorizado e tantos outros, garantindo para os produtores a diversificação da produção e segurança alimentar, além de fortalecer uma área que tem se tornado o maior polo produtor de maracujá do estado. O Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) ainda doou 10 metros cúbicos de madeira serrada e 420 estacas aos produtores.

Acompanhado de diversas outras autoridades, o governador Gladson Cameli, destacou que com a união de forças é possível fazer a diferença na vida da população, num esforço pelo desenvolvimento do povo. Ele reforçou o projeto de mais de R$ 90 milhões para a recuperação de ramais em todo o estado, a aquisição de mais de 100 máquinas pesadas para o trabalho no campo, a inauguração da Ponte do Rio Madeira, provavelmente para o fim do mês, e que o desenvolvimento do agronegócio é uma das principais bandeiras de seu governo, garantindo avanços no setor mesmo diante dos impactos da pandemia.

“Essa é uma prova da união do nosso trabalho, superando as dificuldades mesmo nesse período da Covid-19, fazendo a máquina rodar e atendendo as famílias que precisam de incentivos, aqueles que querem trabalhar, para que a gente possa melhorar a vida das pessoas. Temos aqui o apoio da nossa bancada federal, quero sempre essa parceria com os prefeitos e volto a agradecer o presidente da República que tanto tem ajudado o Acre”, conta o governador.

Produtor no assentamento e presidente da Associação, Francisco Assis já trabalha na região com maracujá, berinjela e pepino. Seu sonho é transformar Capixaba na maior produtora de maracujá do Acre, destacando que no último verão tiraram mais de 30 toneladas da fruta por semana do Assentamento e que essa ajuda vinda do governo é um reforço que anima a seguir em frente.

“Pela primeira vez eu posso enaltecer a presença do governador em nossa comunidade, porque a gratidão do nosso povo é imensa. A nossa realidade é que a gente vive na mão de atravessadores e, agora, com esses equipamentos, essa agroindústria, vamos poder direcionar nós mesmos para o mercado o nosso produto”, conta o agricultor.