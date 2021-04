Reforma no aeroporto de Tarauacá está quase no fim, diz Deracre

O diretor presidente do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), Petrônio Antunes, informou nesta sexta-feira (9) que além de Tarauacá, os aeródromos de Porto Walter, Marechal Thamaturgo, Jordão e Feijó também passam por melhorias.

A previsão é de que a obra de Tarauacá seja concluída em até 4 meses.

“O Deracre está realizando a manutenção das pistas dos cinco aeródromos, cumprindo as exigências do padrão da Anac. Para realizar as atividades de manutenção, contamos com vários atores, como: as empresas terceirizadas de manutenção, a equipe do Deracre que ajuda na logística e terraplanagem, além da prefeitura que também está ajudando na logística e o transporte de material”, ressaltou Petrônio.

Edmario Fernandes, gerente do aeroporto de Tarauacá, afirmou que as obras estão em andamento desde o ano passado e atualmente está em 80% da faze de conclusão.

“O governo está fazendo melhorias no aeródromo do município, reformando o terminal de passageiros, com a construção de cercas, manutenção da pista de pouso e decolagem, além do balizamento que é importante para auxiliar nos voos noturnos”, afirmou Fernandes.

Com base nas informações da Administração do Deracre, o investimento foi de mais de R$ 16 milhões na revitalização, cercamento e balizamento das pistas dos cinco aeródromos.

“É importante lembrar que há mais de 20 anos o aeroporto não recebe nenhuma obra, agora Tarauacá terá um aeroporto melhor, o que vai ser muito importante para a população de Tarauacá e também de Jordão”, destacou o gerente.