Médicos realizam protestos virtuais contra o governo do Acre

Os filiados do Sindmed-AC decidiram realizar protestos por meio das redes sociais e uma entrevista coletiva com a imprensa para demonstrar a insatisfação da classe pela falta de avanços nas negociações que se arrastam por mais de dois anos. A votação pela adoção do ato foi realizada por meio de Assembleia Geral Extraordinária (AGE) organizada por meio de teleconferência, na noite desta terça-feira (23).

O protesto está marcado para o dia 25 e deverá reunir todos os sindicatos da saúde. A mobilização contará com ações como a utilização de roupas pretas em sinal de luto pelas atitudes tomadas pelo governo do Estado que acabam prejudicando o serviço de atendimento de saúde.

Os médicos decidiram por atos virtuais para mostrar a insatisfação e para evitar a aglomeração de pessoas nas vias públicas. Os serviços nas unidades de saúde também serão mantidos para evitar mortes de pacientes.

Ainda houve a decisão unânime pelo novo encaminhamento das demandas dos profissionais, buscando cobrar avanços nas negociações ainda em 2021.

Os filiados do Sindmed-AC ainda aprovaram a formação de uma comissão que ficará responsável pela apresentação de uma proposta de alteração do estatuto social, modernizando as regras da entidade.

Na mesma AGE, os associados ainda aprovaram a refiliação do Sindicato a Federação Médica Brasileira (FMB).