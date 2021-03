Após pressão do MP, Governo Federal amplia abastecimento de oxigênio ao Acre

Na tarde desse domingo (21), o Ministério da Saúde (MS) enviou resposta ao Ministério Público Federal (MPF) informando que mudou o fluxo de abastecimento de oxigênio medicinal em Rondônia e Acre. O MS informou que passará a fornecer 5400 m³ do produto por dia, inclusive aos finais de semana. O início desse novo cronograma iniciará amanhã (segunda-feira, 22). Antes, o MS havia previsto o envio de oxigênio apenas três vezes por semana.

Na resposta, o Ministério da Saúde detalhou que o oxigênio medicinal será transportado em isotanques embarcados em aeronaves KC-390, do Ministério da Defesa. O fornecimento diário não tem previsão para parar. Caso haja necessidade, um meio de transporte adicional pode chegar a até 10 mil m³ por dia, baseado em tanques tipo Permacyl (modelo diferente de tanque criogênico, com menor volume, mas adaptável a outras aeronaves) em aeronaves C-130, também do Ministério da Defesa, partindo de fábricas e aeroportos localizados em diversos pontos do país.

O MS informou que vai atuar junto à empresa Oxiporto para que ela comprove as necessidades do oxigênio medicinal, apresentando os pedidos feitos por seus clientes. Junto com o MPF, o MS fará fiscalização em diferentes pontos da cadeia logística para coibir qualquer desvio do produto.