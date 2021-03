Fiscalização do decreto da Covid-19 começa nesta quinta nas 22 cidades do Acre

O Governo do Estado entregou nesta quarta-feira 1.200 novos coletes balísticos para compor os equipamentos de segurança individual dos policiais militares do Acre, sendo 600 para a capital e os outros 600 para os municípios do interior do Acre. Considerado um instrumento importante para o trabalho dos agentes, a entrega foi realizada em uma solenidade na capital, em frente ao Quartel da corporação. DATA 24/03/2010; FOTÓGRAFO: Luciano Pontes/Futura Press

A partir desta quinta-feira, 4, a Vigilância Sanitária e as forças da Segurança Pública do Acre iniciam a fiscalização para garantir o cumprimento do decreto estadual nº 8.147, de fevereiro de 2021, que dispõe sobre as medidas restritivas, excepcionais e temporárias decorrentes do agravamento da situação epidemiológica causada pela Covid-19 no estado.

A estratégia foi definida durante reunião virtual da coordenação de fiscalização, com representantes das prefeituras dos 22 municípios do Acre, realizada na tarde desta quarta-feira, 3, sob a coordenação do secretário adjunto de Segurança, Maurício Pinheiro e do coronel PM Belisário Souza Filho, que irá chefiar as equipes. Souza Filho explicou que a fiscalização será iniciada para garantir que as regras estabelecidas no decreto sejam cumpridas. Na capital, o trabalho terá o emprego de 14 equipes da Vigilância Sanitária e quatro do Fundo de Segurança Pública, o Fundseg, com a participação direta das Polícias Militar, Civil e Penal. “Dividimos a capital em três regionais e as equipes vão percorrer todas as regiões. O trabalho visa garantir que as medidas dispostas pelo decreto sejam obedecidas, como o horário de fechamento dos estabelecimentos comerciais e a ocupação dos espaços públicos. No interior a dinâmica será a mesma, com a responsabilidade maior a cargo das prefeituras e tendo, logicamente, o apoio da segurança”, explica.