Cidades afetadas por enchentes recebem recursos emergenciais do governo federal

O governo federal concluiu, nesta segunda-feira, 1º, o envio da primeira etapa de recursos emergenciais destinados ao governo do Estado e a sete cidades acreanas em estado de calamidade pública, por conta do transbordamento dos rios. Desta vez, Rio Branco, Tarauacá e Santa Rosa do Purus receberam, juntas, R$ 4,3 milhões.

O montante será utilizado, em sua totalidade, na prestação de assistência à população afetada pelas inundações, como aquisição e distribuição de cestas básicas e kits de limpeza e higienização. A prefeitura da capital contará com R$ 2,6 milhões; Tarauacá receberá R$ 1,2 milhão; e Santa Rosa do Purus, R$ 384,9 mil.

A destinação da verba federal foi anunciada pelo próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, durante viagem ao Acre, na última quarta-feira, 24. Além dos municípios citados, Cruzeiro do Sul, Feijó, Mâncio Lima, Sena Madureira e o governo acreano receberam recursos emergenciais na última sexta-feira, 26. Ao todo, a União já enviou R$ 12,4 milhões ao estado.

Para Gladson Cameli, a rápida resposta demonstra o compromisso do presidente Jair Bolsonaro com o Acre. O gestor agradeceu ainda a bancada federal pelo apoio dado ao governo do Estado no enfrentamento à maior cheia registrada nos últimos seis anos.

“O meu muito obrigado ao presidente da República e à sua equipe de ministros, por estender a mão nesse momento em que tanto precisamos da ajuda do governo federal. Estes recursos serão fundamentais para socorrer as famílias prejudicadas pelas enchentes. Em nome do senador Marcio Bittar, que articulou a vinda do presidente, gostaria de agradecer, de coração, aos nossos deputados federais e senadores por estarem unidos em prol da nossa população”, afirmou Cameli.

O coordenador da Defesa Civil Estadual, Eudemir Bezerra, destacou também a agilidade no envio dos recursos emergenciais e enfatizou que o órgão está à disposição para orientar as prefeituras municipais quanto à utilização da verba federal.

“Em menos de uma semana, o governo federal faz a destinação dessa verba para as cidades afetadas pelas enchentes. Nós, como Defesa Civil, estamos prontos para auxiliar todos os gestores municipais que manifestarem interesse pela correta aplicação e prestação de contas desses recursos”, enfatizou.