SOS Acre: MPAC leva alimento e água potável para comunidades ribeirinhas

Agricultores que moram às margens do Rio Iaco, em Sena Madureira, cidade que registra a segunda maior enchente de sua história, receberam alimentos, água potável e material de limpeza e higiene pessoal. Os promotores de Justiça Thalles Ferreira e Pauliane Mezabarba entregaram as doações da Campanha SOS Acre.

Depois de uma hora de viagem de barco, os membros do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), com apoio da Polícia Militar e Prefeitura, chegaram até às famílias que, além de estarem isoladas, enfrentam fome e amargam prejuízo com a perda de plantações inteiras.

“É uma situação difícil pra nós, tá tudo alagado, não tem como sair pra canto nenhum. A gente consegue água na casa dos outros, na parte alta que não alagou, mas comida só tem quando chega”, relata Francisco da Rocha.

Foram destinadas para Sena Madureira 28 toneladas de itens de primeira necessidade, apenas ontem. A mesma quantidade chegou a Tarauacá, e hoje, também foram distribuídas doações em Rio Branco e Porto Acre. Até sábado, 27, as entregas acontecerão em Manoel Urbano, Feijó e Cruzeiro do Sul.

“Pudemos sentir a necessidade real da comunidade, que sofre muito com a cheia dos rios. Com a Campanha SOS Acre, o Brasil inteiro está mobilizado e o Ministério Público cumpre a sua missão institucional, que é alcançar a sociedade nesse momento tão difícil para o estado do Acre. Muitas pessoas estão precisando de ajuda, por isso, esperamos receber mais doações”, disse a promotora Pauliane Mezabarba.

A Campanha SOS Acre é uma realização do MPAC, tendo como parceiro o Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC) e apoiadores, como empresários, artistas, entidades representativas do Ministério Público, da magistratura, artistas, empresários e a sociedade civil.

Fonte – Agência de Notícias do MPAC