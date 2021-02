Acerto de contas entre organizações criminosas e motivos fúteis são  a causa de 67,7% das mortes intencionais na pandemia         

Os acertos de contas por causa de droga e por futilidades motivaram 67,7% das mortes violentas intencionais ocorridas no Acre em 2020. Acerto de contas chegaram a 158 ocorrências -ou 49,7% do total de MVIs/2020 -e os motivos fúteis a 16,0%, 51 casos.

“Os conflitos entre (disputa territorial/mercadológica), intra (de cunho disciplinar) e contra (intervenções policias) Organizações criminosas, são, atualmente, as principais causas de mortes violentas intencionais ocorridas no Estado do Acre”, diz um relatório do Ministério Público do Estado, cujo conteúdo destaca a redução da violência nos últimos meses.

Cada vez a arma de fogo é usada para o cometimento de crimes no Acre. Segundo o MP, Em 2015, o uso de arma de fogo para o cometimento de MVI esteve presente em 53% dos casos. Isso significa dizer que em cinco anos os casos com o uso de tal instrumento saltaram para um percentual relativo de 69%.

O relatório abordou também os roubos na capital do Acre. As chamadas para o 190 motivadas por roubos em Rio Branco no mês de dezembro de 2020 totalizaram 415 ocorrências, sendo que deste total: 60% ocorreram na área da 1ª Regional. Na área da 1ª regional, 42% dos roubos se concentraram nos bairros Bosque, Centro, Bahia Velha/Nova, Floresta Sul, Plácido de Castro, Sobral, João Eduardo I/II e Conquista e (necessariamente nessa ordem do mai r para o menor); Na área da 2ª regional, 67% dos roubos se concentraram nos bairros Belo jardim I e II/Cidade do Povo, Vila Acre, Areal, Seis de agosto; na área da 3ª regional, 60% dos roubos se concentraram nos bairros Adalberto Sena, Placas, Loteamento Santa Luzia, Alto Alegre, Vitória, Chico Mendes e Xavier Maia. Quanto a o calendário, 57% se concentraram nos dias da semana quarta, treçae quinta‐feira, necessariamente nesta ordem; 46% no período da noite Das ocorrências no período noturno, 50% foram às 19 e 20 horas. 70% foram em vias públicas, 15% em residências e 7% em estabelecimentos comerciais. 27% das ocorrências com autores utilizando motocicletas; 44% com autores utilizando arma de fogo.