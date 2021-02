“Só perdemos para o Acre”, diz deputado sobre preço “abusivo” de gasolina no DF

Vigilante fez um comparativo e, segundo ele, a Agência Nacional do Petróleo (ANP) indica que Brasília é uma das cidades com o preço mais alto para o combustível. Ele citou preços em outras capitais, como Porto Alegre (R$ 4,87), São Paulo (R$ 4,61) e Curitiba (R$ 4,51).

“Brasília só está perdendo para Rio Branco e olha que no Acre a gasolina chega de balsa. Eu sei que tem atrelamento ao preço internacional do Petróleo, mass quando há redução nesse índice, nunca chega ao consumidor daqui. Quando aumenta, logo reajustam”, reclamou.

O distrital também comparou o preço da gasolina cobrado em Brasília com o valor taxado em outros países, principalmente os mais próximos do Brasil. Segundo ele, na Argentina, a média do litro do combustível é de R$ 4,68. No Paraguai, sai a R$ 3,93 e, nos Estados Unidos, a mesma quantidade custa R$ 3,93.

