Vacina contra Covid-19 em idosos acamados terá duas equipes e começa dia 1o de fevereiro no Acre         

Rio Branco está entre as capitais que já têm planos de vacinação contra Covid-19 para idosos. Além da capital do Acre, Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza e Recife (PE) e o Distrito Federal estão nesse grupo.

Rio Branco deve começar a imunização de idosos a partir de 80 anos e que estejam acamados no dia 1.º de fevereiro. Haverá duas equipes levando as vacinas para as casas desses idosos. Ainda não há data definida para iniciar a vacinação dos idosos com idades até 79 anos

A capital fluminense irá vacinar idosos com 80 anos ou mais a partir da próxima segunda-feira, 1º. Em São Paulo, a vacinação ocorre com idosos com 85 anos ou mais a partir do dia 8 de fevereiro.

O Distrito Federal iniciará a vacinação de idosos com mais de 80 anos a partir desta segunda-feira, 1º. Fortaleza iniciou na última quarta-feira, 27, a vacinação domiciliar de idosos acima de 75 anos. Recife também iniciou na quarta a vacinação de idosos acima de 85 anos.