Governo transfere ponto facultativo do Dia do Católico para sexta-feira (22)

Foi publicado no Diário Oficial do Estado do Acre, o Decreto n° 7.613, assinado pelo governador Gladson Cameli, transferindo o feriado do Dia do Católico, do dia 20 de janeiro, quarta-feira, para o dia 22 de janeiro de 2021, sexta-feira.

A decisão é tomada conforme os termos da Lei n° 2.126/2009, que permite transferir para as sextas-feiras todos os feriados estaduais que caírem nos outros dias úteis.

Com o feriado, os órgão e entidades das administrações direta e indireta do Poder Executivo estadual não funcionarão.

O serviços de atendimento nas unidades de saúde e no Hospital das Clínicas (Fundhacre), incluídos os serviços de Atendimento Médico Especializado, de Apoio Diagnóstico, internação, centro cirúrgico, Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), Central de Agendamento de Cirurgias e Hospital Dia funcionarão normalmente.

As demais atividades serão retomadas na próxima segunda-feira, dia 25 de janeiro.