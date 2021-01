Campus Floresta da Ufac é definido como local de vacinação em CZS

O campus Floresta da Ufac, em Cruzeiro do Sul, foi confirmado pelo governo do Estado como local de vacinação contra a covid-19, logo após aprovação, no domingo, 17, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), do uso emergencial de duas vacinas, a Coronavac e a Oxford/Astrazeneca. Doses da vacina chegam ao município nesta terça-feira, 19, e serão distribuídas no Vale do Juruá.

A Reitoria da Ufac, na semana passada, entrou em contato com o governador Gladson Cameli e se colocou à disposição da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) para oferecer os campi da universidade como pontos de vacinação. O campus-sede, em Rio Branco, aguarda posicionamento da Sesacre.

“Desde o início dessa pandemia que a Ufac vem exercendo sua missão social, por meio de diversas ações. E neste momento em que a vacina chega como bálsamo e alívio para nossas preocupações e incertezas que essa pandemia provoca, a Ufac, mais uma vez, estará à disposição do nosso Estado, dos nossos municípios e de toda a sociedade acreana”, disse a reitora Guida Aquino.