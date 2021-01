Tião Bocalom participa do inicio da vacinação contra Covid-19, no Pronto-Socorro de Rio Branco

O prefeito Tião Bocalom e o governador Gladson Cameli receberam as 41 mil doses da Coronavac que chegaram no avião da Força Aérea Brasileira, às 6h30, no Aeroporto Internacional de Rio Branco, sob um forte aparato de segurança. Em seguida foram ao depósito do PNI, onde as vacinas serão separadas para serem enviadas aos municípios.

No auditório do Pronto-Socorro de Rio Branco foi realizado o ato que abre a campanha de vacinação contra a Covid-19, na capital acreana e em todo o Acre. Quatro acreanos foram vacinados com a primeira dose:

José Marcelino, 85 anos, morador do Lar dos Vicentinos, foi o primeiro a receber a vacina;

Raimunda Gomes, Técnica em Enfermagem, 69 anos e 38 de profissão, lotada no Huerb, na Clínica de Ortopedia;

Maria José Monteiro, Enfermeira, lotada no Huerb, no Centro Cirúrgico;

Elza Severina Manchineri, indígena e Enfermeira.

“Estou muito feliz com a chegada da vacina. A nossa equipe está preparada para a campanha de vacinação. Nessa primeira etapa, apenas os idosos do Lar dos Vicentinos e profissionais da saúde da linha de frente no atendimento às pessoas com o coronavírus serão vacinadas”, disse, emocionado, o prefeito Tião Bocalom.