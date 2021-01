Aulas presenciais serão retomadas em maio no Acre, informa Secretaria de Educação  

A Secretaria de Estado da Educação tem um calendário para a retomada das aulas presenciais no Estado do Acre. Neste mês de janeiro, os professores estarão em gozo de férias, segundo informou nesta segunda-feira (4) a assessoria de imprensa da SEE.

No dia 8 de fevereiro retomam-se as aulas remotas para a conclusão do 4 bimestre, que iniciou ainda em dezembro. O ano letivo de 2020 se encerra no dia 31 de março.

No mês de abril, além das férias dos alunos, será o período de matrículas (quem está na rede tem rematrícula automática). Com isso, o ano letivo de 2021 iniciará no dia 2 de maio, possivelmente no modo presencial.

Alguns Estados devem adiantar o cronograma. Ceará, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e São Paulo a retomada está prevista para fevereiro.