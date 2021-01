Fiscalização cresceu 5% nas rodovias federais no fim do ano, mostra balanço da PRF

Para que as pessoas pudessem chegar a seu destino em segurança e festejar com saúde o Natal, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforçou a fiscalização e o trabalho de prevenção a acidentes nas rodovias federais de todo o país. As ações para o feriado se deram de 23 a 27 de dezembro nos principais pontos de acidentalidade e incidência de práticas criminosas.

Nesse período, mais de 153 mil veículos e pessoas foram fiscalizados, um aumento de 5% nas fiscalizações mesmo com a prevista redução no fluxo de veículos em razão da pandemia. Além de conscientizar os usuários quanto à importância da obediência ás leis de trânsito, os policias buscaram coibir condutas que potencializam a ocorrência de acidentes graves.

Ainda assim, muitas pessoas se arriscaram e colocaram a vida de outras pessoas também em risco. De 23 a 27 de dezembro, quase 8 mil testes do etilômetro foram aplicados, o que resultou no flagrante de 695 motoristas que assumiram o volante depois de consumir bebida alcoólica. O número é 53% menor do que o registrado em 2019, no período de 21 a 25/12. A pressa também fez muita gente ultrapassar de forma proibida. Cerca de 7,5 mil condutores foram autuados pela manobra arriscada; um aumento de 36% em relação ao feriado de Natal do ano passado.

O uso dos equipamentos de segurança obrigatórios também estiveram no foco das fiscalizações. 973 (+7%) ocupantes de motocicletas não usavam o capacete. Já nos veículos, cerca de 4,5 mil (+7%) pessoas viajavam sem o cinto de segurança, obrigatório para motoristas e todos os passageiros. Outros 191 (-21%) motoristas foram flagrados manuseando o celular enquanto dirigiam, o que gera distração e risco de acidentes.

Em se tratando de acidentes, a PRF registrou durante a operação Natal 991 acidentes nas rodovias federais de todo o Brasil. Se comparado a 2019, no período de 21 a 25/12, houve uma queda de 13% no número total de ocorrências. Os acidentes graves, aqueles que resultam em vítimas, diminuíram em 17%, somando 271 atendimentos. No total, 1.278 pessoas ficaram feridas, 16% menos que no ano passado. Em 2020, 91 pessoas perderam a vida, o que representa uma redução de 7% no número de mortes.