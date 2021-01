Entrega da ponte sobre o Igarapé Caipora beneficia cerca de 2 mil pessoas

O governo Gladson Cameli concluiu, nos últimos momentos de 2020, mais um acordo de parceria executado por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) e a comunidade do Projeto de Assentamento (PA) Moreno Maia, em Rio Branco. Dessa vez, foi a construção, a partir do zero, da ponte sobre o Igarapé Caipora, obra que tirou do isolamento cerca de duas mil pessoas.

De acordo com diretor de Planejamento do Deracre, Tony Roque, “a obra teve início no mês de setembro e é de grande importância para a manutenção do agronegócio”.

O diretor relata que a ponte do PA tem uma extensão aproximada de 61 metros, e estava há pelo menos 12 anos sem receber a devida atenção do poder público. Ele explica ainda que o Estado entrou com os operários, maquinário e ferragem, e a comunidade se responsabilizou pelos demais insumos para a obra.

Segundo o gestor, as pontes são de suma relevância para aquela comunidade, porque a cultura de gado é bastante expressiva na região.

A obra foi fruto de um compromisso assumido pelo governador Gladson Cameli, como mais uma medida de apoio ao agronegócio acreano.