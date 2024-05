Ator de Um Maluco No Pedaço diz que série arruinou sua carreira

Alfonso Ribeiro, ator que interpretou Carlton Banks em Um Maluco no Pedaço, acredita que a icônica série prejudicou sua carreira. Ao viver o personagem, o artista acredita que viveu o auge e o declínio ao mesmo tempo.

“Foi um dos melhores papéis que tive a sorte de interpretar. Mas também foi um papel que me impediu de atuar novamente porque as pessoas não conseguiam me ver como outra coisa. O sacrifício foi não ter mais uma carreira como ator”, declarou ao Closer Weekly.

O ator, entretanto, lembra com carinho de sua experiência com o elenco de Um Maluco no Pedaço. “Antes de qualquer episódio, nós íamos para o camarim do Will Smith, tocávamos música, dançávamos e construíamos uma ótima energia para nos prepararmos para a série. Essas são algumas ótimas lembranças de apenas estarmos juntos.”