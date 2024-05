Presidente do Irã morre: relembre líderes que morreram em acidentes aéreos

Diversos líderes mundiais morreram em acidentes de avião. Assim como o presidente do Irã, Ebrahin Rasisi, presidentes ainda em exercício ou não perderam a vida em uma tragédia aeronáutica.

Na maioria dos casos, teorias da conspiração surgem. Muitas delas alegam que os acidentes foram sabotagem ou ataques disfarçados, mas, sem provas no geral.

Relembre a seguir alguns presidentes e ex-presidentes que morreram em acidentes aéreos.

Presidentes em exercício

Juvénal Habyarimana (Ruanda) e Cyprien Ntaryamira (Burundi)

A morte dos presidentes Juvénal Habyarimana (Ruanda) e Cyprien Ntaryamira (Burundi) foi uma das mais polêmicas envolvendo presidentes no poder. Durante a aproximação para o pouso no aeroporto de Quigali, capital de Ruanda, o jato Dassault Falcon 50 do governo do país foi atingido por mísseis, caindo no jardim do palácio presidencial.

A bordo, estavam os presidentes do país e do Burundi além de outras dez pessoas, que voltavam em 6 de abril de 1994 de uma convenção na Tanzânia. Ntaryamira estava de carona no voo porque o avião ruandês era mais rápido para garantir o seu retorno, segundo relatos à época.

Era um momento delicado para o país, que passava por uma guerra civil. No dia seguinte ao assassinato do presidente Habyarimana, teve início o Genocídio de Ruanda, que deixou centenas de milhares de pessoas mortas, muitas com golpes de facão.

Muhammad Zia-ul-Haq – Paquistão

Em 17 de agosto de 1988, o então presidente do Paquistão, Muhammad Zia-ul-Haq, morreu após o Hércules C-130 em que voava cair logo após a decolagem rumo à capital Islamabad. A bordo também estava o embaixador dos EUA no país, Arnold Raphel.

Todas as 30 pessoas a bordo morreram. O problema enfrentado pelo avião já havia ocorrido com outros exemplares do modelo anteriormente.

Ramon Magsaysay – Filipinas

Faltando menos de um ano para completar o mandato, o presidente filipino Ramon Magsaysay morreu em uma queda de avião no ano de 1957. Ele havia decolado da província de Cebu rumo à capital Manila, quando o avião em que estava, um Douglas C-47 Skytrain, colidiu em um morro.

A bordo estavam oficiais militares, funcionários do governo e jornalistas. A causa da queda foi uma falha em um dos motores.

Ex-presidentes

Entre os presidentes que já haviam deixado o poder quando morreram em acidentes aéreos, estão:

Castelo Branco – Brasil

Primeiro presidente da ditadura no Brasil, o ex-presidente Humberto de Alencar Castelo Branco morreu após o avião em que estava cair. O acidente aconteceu em 18 de julho de 1967.

O avião que levava Castelo Branco sofreu um impacto de uma aeronave de treinamento da FAB (Força Aérea Brasileira) enquanto se preparava para pousar, caindo logo em seguida. O avião da FAB pousou na sequência, e, do avião que levava o político, apenas o copiloto, Emílio Celso Tinoco, sobreviveu à queda.

Nereu Ramos – Brasil

O senador Nereu Ramos assumiu a presidência da República em novembro de 1955, em sucessão ao impeachment de Carlos Luz, à saída de Café Filho do poder e à morte de Getúlio Vargas. Ficou no cargo até janeiro do ano seguinte, e morreu em um acidente aéreo em 16 de junho de 1958, aos 69 anos.

O avião da antiga empresa Cruzeiro do Sul em que o político estava caiu durante o pouso em São José dos Pinhais (PR), na região metropolitana de Curitiba. Ele voava de Florianópolis rumo ao Rio de Janeiro, e, a bordo, também estava o então governador de Santa Catarina, Jorge Lacerda.

Sebastián Piñera – Chile

O ex-líder do Chile morreu após o helicóptero Robinson R44 que pilotava cair no Lago Ranco, na região de Los Ríos. Ele pilotava a aeronave, e o tempo era ruim no momento da queda.

Os outros três ocupantes da aeronave sobreviveram ao acidente. O corpo do político foi encontrado por mergulhadores a 25 metros de profundidade.