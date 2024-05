Resultado final dos concursos da AGU é homologado; veja se seu nome está na lista

resultado final dos concursos da Advocacia-Geral da União – para as carreiras de advogado da União, procurador federal e procurador da Fazenda Nacional – foi homologado nesta terça-feira (21) em publicação no Diário Oficial da União (DOU).

Originalmente, os três concursos públicos previam o preenchimento de 100 vagas para cada uma das carreiras da advocacia pública federal. Mas a AGU conseguiu ampliar o número inicial de aprovados que serão nomeados. Tomarão posse, inicialmente, 230 advogados da União, 150 procuradores federais e 150 procuradores da Fazenda Nacional. A ampliação do quantitativo foi possível após o pleito ter sido apresentado e atendido pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI).

A posse dos aprovados está prevista para o dia 7 de junho. No portal da AGU, os candidatos aprovados encontram todas as informações necessárias para se preparar com antecedência para o procedimento.