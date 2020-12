Banco da Amazônia destina parte de R$1,3 milhão para fundos da infância e idosos do Acre

Pelo quarto ano, o Banco da Amazônia (BASA) vai destinar 1% do Imposto de Renda do exercício atual para os Fundos de ajuda e amparo a crianças e adolescentes e a idosos. Foram escolhidos 16 fundos em quatro estados da Amazônia Legal (Acre, Tocantins, Rondônia e Mato Grosso) para receber o valor de R$1,3 milhão.

De acordo com o secretário executivo, Alcir Erse, o BASA já destinou aos dois fundos mais de R$5 milhões desde 2017, quando foi realizada a primeira doação.

“Temos a missão de desenvolver a região de forma sustentável com crédito e soluções eficazes, atuando de forma responsável de acordo também, com sua visão, valores e princípios para a criação de uma sociedade mais justa, seja nas práticas de governança, nos programas internos, na inclusão bancária das classes de menor renda ou nos financiamentos de projetos de importância para a região”, explica o secretário.

A instituição está fazendo a sua parte para a diminuição das diferenças sociais que o Brasil tem. “O Banco, como uma das instituições financeiras de maior importância da Amazônia, deve sim se movimentar para tentar diminuir essas diferenças econômicas e sociais que, infelizmente, são tão latentes na nossa região”, complementa.

De acordo com a Gerente de Parcerias Corporativas do Hospital do Amor, Gabriela Gama, as doações do Banco da Amazônia nos últimos três anos foram importantíssimas. “É por meio de doações como essas que o Hospital mantém suas portas abertas para o tratamento oncológico de pacientes do SUS. Mais importante que o valor doado, poder contar com a parceria do BASA nos fortalece como instituição e nos possibilita continuar nossas atividades. As doações são direcionadas para o custeio das atividades do Hospital e impactam diretamente todos os pacientes atendidos pelo projeto.”

As instituições beneficiadas neste ano serão:

Da Infância e Adolescência

No Acre:

– Fundo da Criança e do Adolescente de Cruzeiro do Sul

– Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Sena Madureira

– Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Rio Branco

Rondônia:

– Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Porto Velho

– Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ji Paraná

– Hospital do Amor Amazônia, localizada em Porto Velho (RO)

Tocantins:

– Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araguaína

– Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Paraíso do Tocantins

Mato Grosso:

– Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Guiratinga

– Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Rondonópolis

– Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Nova Mutum

– Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Lucas do Rio Verde

– Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cuiabá

Fundos de Direitos de Idosos:

– Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Ariquemes (RO)

– Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Gurupi (TO)

– Conselho Municipal do Idoso de Várzea Grande (MT)

– Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Tangará da Serra (MT)

– Hospital do Amor Amazônia, que atende os estados de Rondônia, Tocantins e Acre.