Motoristas devem ficar atentos à mudança no sentido de circulação da rua Silvestre Coelho

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – RBTrans, realiza alteração no sentido de circulação de veículos na rua Silvestre Coelho, localizada no bairro Bosque. A ação faz parte do Programa de Readequação da Malha Viária, que visa proporcionar maior fluidez e segurança para o trânsito de Rio Branco.

A partir de amanhã, 15 de dezembro, passará a ser de via única, tendo sua circulação alterada para sentido único, no cruzamento da Avenida Nações Unidas até a Rua Via Parque. Os serviços de pintura da sinalização será realizada hoje à noite pela engenharia de trânsito da autarquia.

Sawana Carvalho, superintendente do órgão, explica que para a implantação do sentido único de circulação, foi realizado pela autarquia estudo técnico através da Coordenadoria de Acessibilidade e Mobilidade Urbana – Camob.

“Nosso objetivo é proporcionar maior fluidez e segurança para o trânsito daquela região. Portanto, solicitamos a máxima atenção aos condutores que circulam por lá, para que tudo ocorra em segurança”, ressaltou Sawana.