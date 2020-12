1o turno das eleições em Macapá acontece neste domingo (6) por causa do apagão de novembro   

O 1o turno das eleições em Macapá será realizado neste domingo (6) com 292.718 eleitores aptos a participar das Eleições Municipais na capital do Aampá neste ano. Assim como na média nacional, as mulheres representam a maioria do eleitorado: 52,5% (153.594). Já os homens representam 47,5% (139.124).

O pleito eleitoral teve de ser adiado, no dia 12 de novembro, após um pedido do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, em virtude de uma crise de energia causada por um incêndio que destruiu três transformadores em uma subestação de energia da cidade, no dia 3 de novembro, provocando falhas no acesso à eletricidade por parte da população, com sérios reflexos na segurança pública.