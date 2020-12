Gladson recebe Bocalom na representação do Acre em Brasília

O governador Gladson Cameli recebeu na manhã desta quinta-feira, 3, o prefeito eleito de Rio Branco, Tião Bocalom, na sede da Representação do Acre em Brasília (Repac).

Gladson apresentou a Bocalom a equipe da Repac, que mantém o elo entre a bancada federal, governo federal e governo do Estado do Acre, sob a chefia de Ricardo França. Também apresentou ao prefeito eleito o sistema de acompanhamento das emendas parlamentares por meio das planilhas individuais de cada parlamentar.

O governador explicou a Bocalom que, em reunião anterior com a equipe, solicitou um acompanhamento atualizado das emendas que estão pendentes e com prazo para este ano, no sentido de que não haja nenhum contratempo na liberação.

“Esse trabalho nos coloca em contato direto com as assessorias parlamentares para um acompanhamento conjunto daquilo que foi tratado com os nossos parlamentares sobre emendas. E é uma forma de valorizar também o trabalho da bancada em benefício do Estado” disse Cameli.

O governador também solicitou à equipe em Brasília que, antes do recesso parlamentar, seja feito o realinhamento de todas as emendas que apresentaram impedimento técnico, para que sejam apresentadas novas propostas. Diante do levantamento que será feito, o governador disse que acionará os técnicos em Rio Branco para providenciarem os projetos de engenharia que forem necessários.

Ricardo França, principal articulador das planilhas, explicou ao prefeito eleito que “o objetivo do processo é manter a transparência das informações, desde a concretização das emendas à efetiva liberação dos recursos e execução das ações no estado, bem como reconhecer o trabalho de cada senador e deputado”.

Tião Bocalom agradeceu a atenção do governador Gladson Cameli e do representante Ricardo França, reafirmando sua vontade de trabalhar em união para o desenvolvimento de Rio Branco e para a melhoria na qualidade de vida da população.