A pior coisa que pode acontecer para quem governa um estado ou prefeitura é o lançamento de candidaturas precipitadas, ou seja, fora de tempo.

A Frente Popular passou 20 anos no poder e rechaçava qualquer um que se lançasse candidato de forma estabanada. Os que fizeram isso, as pretensões morreram no ovo. A casca não quebrou.

Portanto, não é bom para a administração do estado, nem das prefeituras. Principalmente por parte de quem compartilha do poder, lançar-se a governador como fez o senador Sérgio Petecão (PSD).

A hora, agora, é de cuidar dos interesses da população e não nas vaidades pessoais. Essa situação leva ao conflito interno prejudicando seriamente a governabilidade e a realização de obras e serviços para o povo.

No caso das prefeituras, por exemplo, se transformam em comitês eleitorais. É necessário deixar a disputa eleitoral para o tempo certo. No mínimo, para um ano de eleições e esse não é.

Quanto a oposição, pode fazer o que bem quiser, como fez, por exemplo, o deputado federal Leo de Brito (PT), lançando o nome de Jorge Viana para governador em 2022. Eles não estão no poder. Não há implicações na gestão do estado.

Como bem dizia o ex-presidente Lula: “Na oposição a gente pode fazer firula, governando não”.

Equívoco do Bocalom

O prefeito eleito Tião Bocalom (PP) está completamente equivocado quando trata vereadores de sua base como se não fizessem parte do projeto político que o elegeu. Os partidos que o escolheram e os seus parlamentares na Câmara têm o legítimo direito de participar da gestão indicando nomes para comporem o quadro técnico de cargos comissionados.

A função do vereador

Erra também o prefeito eleito Bocalom quando diz que a função do vereador é fiscalizar e propor. O vereador tem um papel importante na Câmara: O de representar e defender politicamente o projeto do qual ele faz parte e que venceu a eleição. O parlamento é uma casa política e não apenas técnica. Política por excelência.

Não confundir alhos com bugalhos

Os que os vereadores eleitos ao lado de Tião Bocalom não podem propor é o ilícito, os favores pessoais, negócios sujos, mas a participação no projeto “Produzir para Empregar” é perfeitamente legítimo e necessário para o sucesso. Quem sabe Bocalom está inaugurando uma nova forma avançada de relacionamento político ainda completamente desconhecida.

Bolsonaro este certo

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) está corretíssimo ao negociar apoio do centrão ao seu governo. Não há crime de corrupção, muito menos de prevaricação. A Rede Globo e seus comentaristas é que se empenharam em criminalizar a política como se construir bases políticas no Congresso, Assembleias e Câmaras Municipais fosse crime. A Dilma Rousseff pegou corda da negação da política e acabou se isolando no poder quebrando o espinhaço. Bolsonaro estava no mesmo caminho.

Gladson tem que se afastar do PSB

Se pretende mesmo a reeleição o governador Gladson Cameli deve se afastar imediatamente do PSB e de qualquer outro partido de esquerda. Essas siglas só lhe trouxeram prejuízos eleitorais. Tivesse ficado neutro no 1

º turno estaria bem melhor, inclusive, com o controle maior sobre os aliados que querem concorrer com ele em 2022. Além dos mais, não vai dar para conciliar Bolsonaro com a esquerda daqui para frente.

A mais experiente

No meio da macharada da Câmara Municipal a vereadora Lene Petecão deveria ser a escolhida para presidir a Casa a partir do ano que vem. Atualmente é a vice-presidente, tem larga experiência e faria um excelente trabalho representando seus pares.

“Triunfam aqueles que sabem quando lutar e quando parar”. (Sun-Tzu)

. O apoio do governador ao PSB foi um verdadeiro desastre político, não foi por falta de aviso.

. Se ele pretende levar o PSB para dentro do seu governo flerta com a derrota em 2022.

. Como diz o Juca da Dida:

. “Se arrependimento matasse…”!

. Na verdade, o PSB vai voltar para os braços do PT como uma amante arrependida de ter abandonado a cara metade.

. É a lógica, os dois são partidos de esquerda; o namoro com Gladson Cameli foi um ponto fora da curva.

. A campanha eleitoral é a responsável direta pela nova onda do coronavírus, as igrejas entraram por tabela.

. Roberto Duarte, Márcia Bittar, Raimundo Angelim, Marcus Alexandre, Leila Galvão, Luís Tchê, Eduardo Ribeiro são nomes que provavelmente estarão na disputa para a Câmara Federal em 2022.

. O ex-prefeito Vagner Sales está sereno, frio, tranquilo, sóbrio…esperando como um felino à espreita.

. O prefeito André Maia, que perdeu a eleição em Senador Guiomard, está de malas prontas para disputar uma vaga na Aleac.

. O governador, seja ele de que estado for, é o principal articulador político de seu próprio governo.

. Errando ou acertando a fatura vai para suas costas!

. Consta que Brasília concentra a maior quantidade de profissionais do sexo por metro quadrado do país; é denso!

. Mulher se aproxima do presidente e pergunta:

. Presidente Bolsonaro, quando vai chegar à vacina do coronavírus?

. Pergunta para o vírus!

. Bom dia!