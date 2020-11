O deputado federal Leo de Brito (PT) em poucos dias de mandato já é visto como o porta-voz não só do PT, mas da nova esquerda no Acre. Em seus pronunciamentos e entrevistas chama para a si a responsabilidade pelas críticas aos governos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e do governador Gladson Cameli.

Leo de Brito tem peregrinando pelos municípios administrados pelo PT, especialmente no Vale do Acre, onde pretende fortalecer laços para a alocação de emendas parlamentares, bem como fortalecer o partido para as eleições de 2022.

A ideia central apresentada por ele é a de que o Acre está desorganizado e bagunçado precisando dar novamente oportunidade a Jorge Viana, Marcus Alexandre, Raimundo Angelim, Binho Marques e aliados, enfim, à esquerda, para garantir a volta da estabilidade política e o desenvolvimento do estado com obras, geração de emprego e renda.

O parlamentar petista tem se mostrado um político menos radical do que já foi no passado, porém, não menos firme em suas posições levando o PT para um movimento político de Centro-esquerda defendido por Jorge Viana.

Vai custar caro

Sussurros nos corredores do poder dos que lideram a campanha do candidato a prefeito Tião Bocalom dão conta de que a volta do governador Gladson Cameli ao centro de decisões desse grupo vai lhe custar “o olho do cara”. Confirmado a possível vitória de Bocalom estarão empoderados na prefeitura da capital, mais da metade dos votos do estado, para pressioná-lo por mais espaço no governo.

O futuro da prefeita

A prefeita Socorro Neri (PSB) não precisa mendigar cargos no governo para se situar nas eleições de 2022. Já conquistou seu espaço em dois anos de uma boa gestão. Na verdade, estão tentando derrotar uma excelente prefeita, do contrário ela não estaria nem no 2º turno.

O erro do Mauri

Um dos maiores erros do prefeito Mauri Sérgio à época foi vencer as eleições e, em seguida, lançar sua mulher, Nazaré Oliveira, a deputada estadual. Arranjou centenas de inimigos no mesmo dia, além de ter comprometido totalmente o sucesso de sua gestão. Ela venceu, mas a votação não foi o que se esperava. O resto todo mundo já sabe.

A escolha de Sofia

O senador Sérgio Petecão, se pretende mesmo chegar ao governo em 2022, vai ter que optar entre os antigos aliados petistas de um lado, Márcio Bittar e o major Rocha do outro. Também vai depender muito do movimento que o governador Gladson Cameli fizer em relação a ser candidato ao governo ou ao Senado. Gladson garante que será candidato à reeleição.

Não vai mudar

As declarações equivocadas do candidato a prefeito Tião Bocalom sobre a Covid-19 não vão mudar o resultado das urnas, já consolidado no 1º turno. Porém, na avaliação dos coordenadores da campanha da prefeita Socorro Neri, a eleição demorasse mais um ela poderia vencer. É uma boa desculpa!

Ainda existe dignidade?

Por mais que uma eleição seja marcada pelo abuso de econômico, que se compre votos, por mais que a máquina pública seja usada por quem estar no poder (com esse sistema eleitoral espúrio) como é o nosso, individualmente os candidatos que disputaram devem se portar com o mínimo de dignidade: quem perdeu, respeite o resultado e cale-se até a outra eleição; quem venceu, não tem que sair perseguindo adversários, especialmente servidores públicos que estavam do outro lado do campo. Isso é mesquinho, medíocre, insignificante. Até porque o mundo dá muitas voltas.

“Um espírito bom possui uma alma boa, e um espírito ruim uma alma ruim”. (Alma: Natureza do Espírito)

. As viaturas da PF já estão abastecidas de novo, vixe!

. Ninguém conseguiu localizar foi o alvo!

. A PF é a uma das instituições com maior credibilidade no país!

. Desde o governo Michel Temer (MDB) que a BR-317, trecho entre Rio Branco e Assis Brasil, está em obras.

. Não avança quase nada.

. Nas mãos do PT era bem conservada, sinalizada e cuidada.

. Uma pouca vergonha do governo federal, do DNIT ou das empresas que fazem de conta que trabalham.

. Ninguém da bancada federal dá um pio sobre essa indecência em que se transformou as obras da BR-317.

. Pelo andar das obras da 317 não é difícil prever como será a construção do anel viário de Brasiléia, levará o mesmo tempo de construção da grande Muralha da China.

. O STF deverá instituir uma nova jurisprudência sobre os crimes de candidatos laranjas no Brasil.

. Ao que parece, serão anulados todos os votos dados a chapa registrada pelo partido.

. O candidato Everton Soares, que foi o segundo mais votado em Epitaciolândia, pelo PSL, será candidato a deputado estadual em 2022.

. Everton é filho do Edilson e da Ana, pessoas muito bem conceituadas na região.

. Tem tudo para conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa para o Vale do Acre; sangue bom, sangue novo!

. Amanhã tem eleição, vamos nessa!

. O ac24horas fará a cobertura completa da eleição como fez no 1º turno!

. Bom dia!