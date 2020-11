Em visita ao bairro Vitória, governador vistoria obras do Deracre

O governador Gladson Cameli esteve em visita aos bairros de Rio Branco no último dia 19 com o intuito de verificar as condições de infraestrutura e providenciar soluções junto ao Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre). Neste sábado, 28, ele retornou à rua Jovem, no bairro Vitória, onde as obras prometidas se encontram em fase de conclusão.

Para o chefe do Executivo, levar melhores condições à população é investir em qualidade de vida e saúde. “A minha preocupação será sempre com o bem-estar das pessoas. Obras como essas, de recuperação de ruas, traz qualidade para os moradores e geração de emprego com a execução das obras”, destacou Gladson Cameli.

O diretor de operações do Deracre, Ronan Fonseca Lemos, explicou que três demandas foram repassadas pelo governador. A primeira envolvia melhorias na rua Shalon, no bairro Santas Inês, onde um bueiro que possuía uma tampa de madeira foi recuperado e um serviço de tapa buracos foi feito.

Outra demanda foi a recuperação das ruas da Cidade do Povo. “Nós começamos o serviço de tapa buracos, que ainda se encontra em andamento. Ao longo desta semana nós faremos a recuperação da avenida principal”, afirmou o diretor de operações.

No que diz respeito à rua Jovem, os moradores sofriam com um esgoto que corria a céu aberto. Ronan Fonseca explicou que a equipe providenciou melhorias na drenagem da rua e a deixou preparada para que na segunda-feira, 30, seja feita a pavimentação com asfalto.