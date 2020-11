MPAC entrega livros para comunidade escolar da Cidade do Povo

Mais uma ação em torno da educação e da transformação social foi realizada pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), nesta quinta-feira, 26, no Bairro Cidade do Povo. A procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, e a coordenadora do Núcleo Permanente de Incentivo a Autocomposição (Napaz), promotora de Justiça Diana Soraia Tabalipa, entregaram 3.534 livros para a biblioteca da Escola Frei Heitor Turrini.

As obras foram arrecadadas em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC) e entregues ao representante escolar, diretor Antônio Francisco da Silva. A escola Frei Heitor Turrini, possui 1.358 alunos e funciona nos três turnos, do 6º ao 9º ano. No turno da noite promove a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

“A nossa comunidade escolar na Cidade do Povo tem um ganho enorme com essa iniciativa. Nossos alunos vão enriquecer seus conhecimentos através dessas obras literárias. Isso fortalece o conhecimento e traz novas opções, caminhos e oportunidades. E eles precisam disso”, afirmou o diretor.

A promotora de Justiça Diana Tabalipa contou que tudo começou com uma ação do Napaz no início do ano, através de um trabalho de mediação de conflito na escola Frei Heitor Turrini. Na ocasião, constatou-se que a biblioteca precisava de livros de literatura. Tendo em vista essa necessidade, o MPAC decidiu fazer a campanha, a qual contou com a parceria da FIEAC.

“Nós somos muito gratos a comunidade. A escola ficou muito feliz por receber esses livros e nós ficamos muito felizes por termos ajudado e participado dessa nova escola, agora com uma nova biblioteca repleta de livros didáticos e de literatura”, disse a coordenadora do Napaz. .

Mais oportunidade e acesso à leitura

O objetivo central da ação é incentivar o exercício da leitura e pesquisa nos alunos, além de promover mais oportunidades de acesso à cultura. A chefe do MP acreano destacou o trabalho que o MPAC vem fazendo através do Napaz, que foi implantado em sua gestão, em 2019. Ela também reforçou o quanto a instituição vem trabalhando de forma empenhada em prol da justiça negociada – a justiça do futuro.

“Além de reduzir o tempo da resolução do conflito através dos métodos autocompositivos, essa resolução é feita de forma pacífica e mais humanizada, dentro da própria comunidade. Essa é a essência do Napaz e quem ganha é a população, assim como a escola que se torna um grande referencial dentro da comunidade”, observou a PGJ.

Na ocasião, três alunos da escola Frei Heitor Turrini recitaram textos e poesias de suas próprias autorias. Mateus Correia, 13 anos, é aluno do 8º ano. Após fazer a leitura de seu texto, ele comentou a respeito da importância da ação. “Essa iniciativa traz aprendizado para nós, jovens, além de incentivo à leitura, tendo em vista que o novo século e suas tecnologias tem nos distanciado dela. Isso vai trazer mais conhecimento e incentivo na escola”, finalizou.