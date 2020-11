Gladson Cameli exonera presidente e diretores do Depasa indicados por Márcio Bittar

Na edição desta quarta-feira, 25, do Diário Oficial, o governador fez o que o acreano costuma chamar de “limpa” no órgão e exonerou toda a cúpula do Depasa.

A primeira exoneração já começa pelo presidente da autarquia. Luiz Felipe Aragão Werklaengh foi demitido. Para seu lugar, Gladson nomeia Waleska Lima Bezerra Dessotti que era chefe de departamento no próprio Depasa.

Quem também caiu foi Mamede Aruda Bucar de Arruda Neto. Ligado ao ex-presidente do Depasa, Tião Fonseca, preso sob acusação de desvio de recursos públicos da autarquia deixa o cargo de diretor administrativo e financeiro.

Outra vítima da caneta de Cameli é o ex-vereador Luiz Anute dos Santos, que foi exonerado do cargo de diretor executivo do Depasa.

O que o usuário do Depasa se pergunta é se as mudanças são apenas novos rearranjos políticos ou se realmente a autarquia que presta um serviço considerado essencial vai viver novos dias.