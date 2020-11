A LÓGICA de que, quem é candidato no poder ganha a eleição, foi quebrada também em Senador Guiomard. Por esta lógica estrábica de alguns, quem deveria vencer seria o prefeito André Maia (MDB), porque estava no comando da máquina municipal, num colégio eleitoral pequeno, em que muita coisa gira em torno da prefeitura. A vitória da Rosana Gomes (PSD), para prefeita mostrou que o voto do eleitor não tem dono. Entrou em baixa nas pesquisas, foi conquistando a confiança do eleitor e acabou vencendo, esmagando esquemas poderosos. A política tem caminhos insondáveis. O povo decidiu, não muda.

PRATO QUE SE COME FRIO

O PREFEITO André Maia (MDB) perdeu a eleição, mas a sua candidatura foi fatal para a derrota do seu algoz, que chegou afastá-lo da prefeitura, o vereador Gilson da Funerária (SD).

REPAGINADA QUE DEU CERTO

A IMAGEM do Tião Bocalom (PP) antes desta campanha era a de uma pessoa raivosa e com um discurso que virou galhofa. Nesta campanha, mudou por completo. Mudou a imagem para um conciliador da política da paz e do amor e do bom velhinho. E, pelo que mostram as pesquisas, o eleitorado se encantou.

NÃO PEDE, DETERMINA!

O GOVERNO negou ceder carros da sua frota para transportar os eleitores da zona rural, com o estranho argumento de falta de carros. A justiça eleitoral, não pede, determina, senhores da toga. Seria como que uma punição ao eleitor que vive no campo.

NÃO ME LEMBRO

NÃO ME LEMBRO de nenhuma outra eleição que uma situação desta natureza tenha acontecido na capital. Isso é um absurdo.

ANO ESENCIAL

2021 será um ano essencial para o governador Gladson Cameli deslanchar o seu governo com obras. Ano também de fazer recomposições e repactuações políticas. 2022 será um ano contaminado pela pré-campanha para o governo e parlamento.

FICA POR CONTA DA MILITÂNCIA

ATÉ AQUI, a disputa do segundo turno entre os dois candidatos não descambou para a ofensa pessoal. As fakes news, os ataques á honra, ficaram por conta dos militantes desvairados. E essa é uma turba que os candidatos não conseguem controlam.

AFASTA DE MIM ESTE CÁLICE

O GOVERNADOR Gladson demitiu mais um integrante do grupo do vice-governador Major Rocha de cargo de confiança. O Gladson reforça que, não quer mais relação política com o vice.

CADA QUAL NO SEU QUADRADO

MELHOR MESMO para o governador e o vice é cada qual no seu quadrado. As relações pessoais e políticas entre ambos chegou num grau de deterioração sem volta. E a caneta é do governador.

MERGULHOU FUNDO

O VICE-GOVERNADOR Major Rocha mergulhou fundo no silêncio. Não haveria nada melhor do que sair da cena do olho do furacão.

VAI DERRUBAR PREFEITO

ESSA QUESTÃO da merenda escolar vai complicar prefeito eleito.

BASE PARA FEDERAL

O DEPUTADO Jesus Sérgio (PDT) sedimentou bases importantes para disputar a reeleição em 2022. Fez os prefeitos de Tarauacá e do Jordão. Jesus é um parlamentar limitado, mas faz política.

POUCO TEMPO PARA MUDAR

PELO QUADRO de mobilização que se tem notado no segundo turno, não houve mudança em relação ao favoritismo do candidato Tião Bocalom (PP). E, domingo já é o dia da votação.

BITTAR EMPENHADO

O SENADOR Márcio Bittar (MDB), esqueceu as diferenças políticas e é um dos mais empenhados na candidatura do Tião Bocalom (PP). Mais importante é que o Bittar será o Relator do Orçamento Federal, e poderá destinar recursos para a PMRB.

BASTA ANDAR NA CIDADE

A NOVA ONDA da Covid-19 parece que não despertou ainda grande parte da população da capital, que anda sem máscaras pela cidade, como se tudo estivesse normal. Fugiu ao controle.

UNIDADES LOTADAS

ATÉ AS UNIDADES de Saúde particulares estão com os seus leitos destinados aos contaminados pela Covid-19, com ocupação sem vagas. Definitivamente, a pandemia veio numa nova onda.

ATESTADO DE VERGONHA

CASO a Polícia Militar mantenha a posição de não mandar segurança para os jogos da Série D, e os times do Acre tenham que disputar seus jogos em outros estados, será um atestado de vergonha. O governador Gladson tem que intervir na situação.

DESCULPA ESFARRAPADA

PIOR QUE o ato foi a desculpa esfarrapada da cúpula da Segurança, que criou assim uma pauta negativa para a imagem do governo. Não se cria problema onde não tem problema.

MANTENDO A ALTIVEZ

A PREFEITA Socorro Neri (PSB) sabe que a sua situação política neste segundo turno não é confortável. Mas, mesmo assim vem mantendo a altivez e cumprindo os compromissos agendados.

CAMPANHA DESCARADA

NÃO MORRO de amores pelo Bolsonaro, que se não é a oitava maravilha do mundo; também não chega a ser o representante do mal, como prega a GLOBO, em uma campanha descarada.

SUCESSÃO DE ERROS

O QUADRO deste segundo turno para a prefeita Socorro Neri não passa de uma sucessão de erros de campanha, que vem do primeiro turno. A Socorro foi vítima de uma campanha amadora.

CONSELHEIROS ERRADOS

CONSIDERO a Socorro Neri ter cometido um erro político ao não ter ido para o PP, e se tivesse ido teria hoje no seu palanque o governador Gladson e o senador Sérgio Petecão (PSD). E o Tião Bocalom não seria candidato. Ouviu os conselheiros errados.

QUEBROU UM CICLO

A VITÓRIA da candidata Néia (PDT) quebrou um ciclo das oligarquias de Tarauacá, dos Vitorinos e Damascenos, que vinham se alternando no comando da prefeitura do município.

FRASE MARCANTE

“Primeiro come-se; depois é que se lava a panela”. Ditado espanhol.