Jonas Lima também critica órgãos ambientais e patrimoniais por obras de infraestrutura       

O deputado Jonas Lima reafirmou que a responsabilidade como parlamentar é estar junto com os prefeitos eleitos visando o desenvolvimento do Acre.

Ele citou a luta que manteve para melhoria das estradas que acessam a principal cidade do Vale do Juruá, que é Cruzeiro do Sul.

O deputado disse que há anos o prefeito Isac Lima, de Mâncio Lima, luta para destravar acessos em seu município, citando, assim como Cadmiel Bonfim, a intervenção de órgãos ambientais e do patrimônio histórico em projetos de infraestutura.

“Como o povo do Acre vai sobreviver se não tiver produção?”, disse, afirmando que o Rio Azul, no Vale do Juruá, produz arroz de alta qualidade mas há dificuldade de acesso e escoamento.