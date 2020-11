GTA 6: fãs encontram possível pista sobre lançamento da Rockstar

O possível lançamento de GTA 6 pode ter sido mencionado em um teaser divulgado na última quinta-feira (19) pela Rockstar para o modo online do game, segundo teorias desenvolvidas por fãs. Recentemente, a empresa publicou um vídeo sobre uma nova expansão do jogo (que segue sem muitas informações reveladas), em que claras coordenadas levavam a uma estrada de terra no meio do estado de Virgínia, nos Estados Unidos. O formato do local, segundo jogadores da série, teria numeral romano VI (seis), igual aos utilizados na numeração da franquia, como em GTA IV e GTA V.

A foto é encontrada quando são inseridas as coordenadas mostradas no vídeo (latitude 38.527 e longitude -79.6129,19) no serviço Google Maps. A deserta estrada de terra de Middle Mountain Trail realmente tem um formato que se assemelha ao número VI, e a Rockstar provavelmente sabe do costume que seus fãs têm de esmiuçar cada pequeno detalhe de teasers em busca desse tipo de informação. Alguns jogadores, inclusive, acreditam que a empresa teve a intenção de reacender os rumores sobre GTA 6 para se adiantar a um anúncio ou possível lançamento.

Os rumores de GTA 6 ficaram mais intensos em 2019, antes da revelação dos consoles da nova geração PlayStation 5 (PS5) e Xbox Series X/Series S. Boa parte dos rumores parecia ser por antecipação, na esperança de que o game fosse título de lançamento em alguma das plataformas. Agora, com novos videogames devidamente lançados, fãs parecem torcer para que GTA 6 surja antes do esperado, segundo rumores costumavam sugerir anteriormente.

Via Techtudo