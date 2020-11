Novo satelite Sentinel-6 e lancado com sucesso; saiba mais

Da Air Force Base em Vandenberg na california, ocorreu o lançamento de um Falcon 9 com carga de um satelite chamado Sentinel-6 Michael freilich desenvolvido pela Agencia Espacial Europeia {ESA}, NASA e orgaos de monitoramento metereologico dos EUA e da Europa.

Esse satelite tem como objetivo estudar a subida do nivel do mar, assim como o sentinel-2 que estuda a cobertura de mudancas na terra

A elevação do nível do mar é uma das consequências mais graves das mudanças climáticas. A taxa de aumento dos oceanos acelerou nos últimos 25 anos, e os cientistas preveem que acelere ainda mais nos próximos anos. Para poder acompanhar de perto o nível do mar, são necessárias observações permanentes sobre os oceanos do mundo” – NASA/ESA

O Sentinel-6 Michael Freilich é é o mais recente em uma série de satélites projetados para monitorar mudanças nos oceanos e visa continuar as medições de alta precisão da altimetria oceânica no período de 2020-2030.

Confira o video do lancamento!